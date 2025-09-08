托卡耶夫：广纳全球英才 助推哈萨克斯坦未来发展

他指出，哈萨克斯坦急需高素质的专业技术工人，但目前许多岗位空缺，甚至包括薪资较高的职位，这些岗位往往由外籍工人填补。

总统表示，每年有数千名工程师、建筑工人和农业专业人员从学校毕业，国家为此投入了大量资金。然而，许多毕业生并未从事本专业工作，而是选择无需专业技能、能快速带来收入的职业。

“虽然任何诚实劳动都值得尊重，但这种趋势对个人和国家整体发展并无太大益处。公民应积极投身生产，致力于实体经济领域。国家必须为此创造条件，提升技术工人职业的尊重度，并确保支付合理薪资。这是我们国家的重要任务之一。”

在谈及教育与创新时，托卡耶夫指出，哈萨克斯坦正向知识经济转型，需加强科学、教育和创新领域的协同管理。

目前，科学领域仍以国家投入为主，但预算资金的回报率较低，专利、技术和产业化成果不足。他建议将创新政策纳入科学和高等教育部职责范围，教育部应与科学院合作，积极协调科研院所和高校的工作。对广泛应用人工智能的大学可授予更多自主权。

此外，托卡耶夫强调，政府需采取额外措施支持优秀科研人员，制定有效办法吸引海外高素质专业人才回国，并重新审视移民政策以解决人才短缺问题。

他表示：“无论国籍，吸引能为国家发展作贡献的优秀人才至关重要，必须为其在哈萨克斯坦定居创造条件。我们急需高素质专业人士，尤其是精通技术职业的专家。用现代语言来说，就是需要‘高质量人力资源’，因为他们是国家经济的支柱和未来的保障。”

值得一提的是，这是托卡耶夫总统的第八次国情咨文。按照惯例，总统每年在9月议会新会期开幕时发表国情咨文。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在对全国人民的国情咨文中指出，现代青年对爱国主义有着新的理解，他们普遍拒绝极端宗教和极端民族主义，更加重视创新、建设和国家的长远发展。

国情咨文的直播在Jibek Joly电视台、其YouTube频道及Kazinform网站上进行。Kazinform网站和Telegram频道还将提供文字直播。

【编译：木合塔尔·木拉提】