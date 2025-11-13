08:14, 13 11月 2025 | GMT +5
俄罗斯将无偿向哈萨克斯坦赠送四只阿穆尔虎
（哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对俄罗斯进行国事访问期间，双方签署了关于在哈萨克斯坦引入并适应阿穆尔虎的联合行动计划。据哈萨克斯坦生态与自然资源部消息，该文件标志着中亚地区首个虎类复归项目正式进入实施阶段。
协议由两国生态和自然资源部部长叶尔兰·尼桑巴耶夫与亚历山大·科兹洛夫代表各自政府签署。根据计划，俄罗斯将无偿向哈萨克斯坦提供四只阿穆尔虎，包括两只雄虎和两只雌虎。
这些老虎将被运送至伊犁-巴尔喀什国家自然保护区，以继续推进“图兰虎重返自然”项目。
恢复虎群的计划具有科学与历史依据。2009年，国际生物学家团队（Driscoll et al., 2009）通过基因研究证实，已灭绝的图兰虎与现存的阿穆尔虎在DNA上极为接近。
这一发现为重建中亚地区的虎群奠定了科学基础，使哈萨克斯坦得以启动长期复育项目。
项目由世界自然基金会（WWF）与联合国开发计划署（UNDP）提供支持。
俄方将负责动物的兽医检查与运输工作，哈方则负责接收、安置及后续监测。
2018年，哈萨克斯坦成立了“伊犁-巴尔喀什”国家自然保护区，并已迎来首批来自荷兰的阿穆尔虎。此次俄方捐赠的虎只到来后，保护区将成为中亚地区最重要的虎类繁育与生态复原中心之一。
此外，俄罗斯还将培训哈萨克斯坦专家，重点提升他们在“人虎冲突管理”领域的能力。
该项目顺利实施，哈萨克斯坦将成为全球首批成功在原灭绝地区恢复虎类种群的国家之一。
此前报道，托卡耶夫与普京于11月12日会谈后共签署了14项合作文件，其中包括此次关于阿穆尔虎复归的生态协议。
【编译：达娜】