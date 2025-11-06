哈萨克斯坦产品将以合作模式进入中国市场

哈萨克斯坦生产商正参加在中国上海举行的中国国际进口博览会（CIIE）。贸易和一体化部下属贸易政策发展中心股份公司（QazTrade）在本届展会上重点展示了双方合作潜力。

今年，哈萨克斯坦首次在博览会的四个展区亮相，分别是国家馆、中华全国供销合作总社（China Co-Op）展区、江苏苏豪（Jiangsu SOHO）展区，以及首次设立的阿拉木图市独立展馆。

在此背景下，QazTrade与哈萨克斯坦国家合作协会（NACOFEC）宣布，将与中国最大的合作社连锁体系——中华全国供销合作总社建立合作关系。预计近期首批蜂蜜、马奶酒、骆驼奶及糖果制品将进入中国市场。中华全国供销合作总社旗下联合了逾34万家商店，年营业额超过7万亿元人民币。

Фото: egov.kz

在上海的哈萨克斯坦合作社展位上，30多家企业和合作社展示了各类产品。其中包括：QazExport Global、ТОО GEOM、TOO OIL ECO、Prombaza-7、SHERSTNEV GROUP、IceMaster、Dinastiya Agro、Kokshetau Mineral Water JSC、MADI、Nauryz-5、Run Planet Organic、JAIN LLP、Danaker LLP、Mareven Food Tien Shan、Telli Kazakhstan LLP、NefisGroup Ltd.、Industry of Semirechye、KAZAGRO-PRO LLP、KOMEK ASIA GROUP、Light Way Solution LLP、LWS Agro LLP、LWS Terminal LLP及Baraka №1。

QazTrade总经理阿依特穆哈迈德·阿勒达扎若夫表示，通过合作模式进入中国市场，对哈萨克斯坦企业而言是更加稳妥且可持续的发展路径。

—从长远来看，这将为企业建立稳定出口渠道创造条件。我们与中方已完成联合市场研究，并发出了首批测试产品。最终确定的重点出口方向包括面粉、植物油、肉类、蜂蜜、乳制品和糖果制品。-他说。

他补充道，目前正在启动一项加速与培训计划，旨在帮助中国企业进入哈萨克斯坦及中亚市场。这一机制将促进双边互利合作，并为建立长期稳定的贸易平台奠定基础。

Фото: egov.kz

第八届中国国际进口博览会（CIIE）在上海开幕，吸引了来自155个国家和地区的参展代表及4100多家海外企业，专业观众人数超过44.9万人。据哈萨克斯坦贸易和一体化部消息，哈萨克斯坦今年共有逾百家企业参展，创下历年参展纪录。

【编译：阿遥】