亚美尼亚宣布将停用俄罗斯Mir支付系统

据俄罗斯外贸银行亚美尼亚分行新闻中心消息称，从今年3月30日开始，亚美尼亚境内的Mir卡客户将无法使用POS终端机进行现场支付，也无法在其他银行的自动取款机中进行现金支取。

不过该银行同时表示，使用VTB银行卡的用户将不受影响。

VTB银行强调，该银行将继续支持使用Mir支付系统卡从ATM机提取现金、网上银行服务支付以及网上购物等基本服务。

俄罗斯Mir支付系统运营商则表示，将不会对国际合作伙伴采取任何限制措施，各银行将自行决定是否继续与该系统开展业务合作。

Mir是俄罗斯自主开发的一种本土银行支付系统，是俄罗斯中央银行于2017年成立的支付清算机构，由比利时数字支付公司OpenWay开发（该公司在俄罗斯设立了一家名为 OpenWay Solutions 的子公司，以满足俄罗斯政府的要求），由俄罗斯银行的全资子公司国家支付卡系统（NSPK）负责营运。

值得一提的是，哈萨克斯坦各个银行也在逐步减少对Mir支付系统的使用。例如，哈萨克斯坦Bereke bank就在不久前发布消息称，该银行的支付卡和终端机将不再支持Mir支付系统。该行新闻中心表示，Bereke Bank的POS终端从3月17日起将不受理俄罗斯Mir借记卡的业务。

而在此之前，哈萨克斯坦Freedom Finance банкі也发布了停止支持Mir支付系统的消息。

美国于今年2月23日发布制裁措施，对俄罗斯超过500名个人和实体实施制裁。此次制裁主要针对Mir支付系统、俄罗斯金融机构及其军事工业基地以及未来能源生产等领域。

【编译：木合塔尔·木拉提】