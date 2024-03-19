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    12:49, 19 三月 2024 | GMT +6

    亚美尼亚宣布将停用俄罗斯Mir支付系统

    Банк
    Фото: pixabay.com

    哈萨克国际通讯社讯）从2024年3月30日起，除俄罗斯外贸银行（VTB）外，亚美尼亚将停止其他金融机构在其境内对俄罗斯支付系统Mir的使用。

    据俄罗斯外贸银行亚美尼亚分行新闻中心消息称，从今年3月30日开始，亚美尼亚境内的Mir卡客户将无法使用POS终端机进行现场支付，也无法在其他银行的自动取款机中进行现金支取。

    不过该银行同时表示，使用VTB银行卡的用户将不受影响。

    VTB银行强调，该银行将继续支持使用Mir支付系统卡从ATM机提取现金、网上银行服务支付以及网上购物等基本服务。

    俄罗斯Mir支付系统运营商则表示，将不会对国际合作伙伴采取任何限制措施，各银行将自行决定是否继续与该系统开展业务合作。

    Mir是俄罗斯自主开发的一种本土银行支付系统，是俄罗斯中央银行于2017年成立的支付清算机构，由比利时数字支付公司OpenWay开发（该公司在俄罗斯设立了一家名为 OpenWay Solutions 的子公司，以满足俄罗斯政府的要求），由俄罗斯银行的全资子公司国家支付卡系统（NSPK）负责营运。

    值得一提的是，哈萨克斯坦各个银行也在逐步减少对Mir支付系统的使用。例如，哈萨克斯坦Bereke bank就在不久前发布消息称，该银行的支付卡和终端机将不再支持Mir支付系统。该行新闻中心表示，Bereke Bank的POS终端从3月17日起将不受理俄罗斯Mir借记卡的业务。

    而在此之前，哈萨克斯坦Freedom Finance банкі也发布了停止支持Mir支付系统的消息。

    美国于今年2月23日发布制裁措施，对俄罗斯超过500名个人和实体实施制裁。此次制裁主要针对Mir支付系统、俄罗斯金融机构及其军事工业基地以及未来能源生产等领域。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    金融 亚美尼亚 俄罗斯
    Мұқтар Мұрат
    编译
    Мұқтар Мұрат
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