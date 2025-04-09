13:45, 09 四月 2025 | GMT +5
阿塞拜疆将向特朗普团队提交有关USAID非法行为的材料
（哈萨克国际通讯社讯）阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫表示，巴库方面将向美国总统唐纳德·特朗普的团队移交有关美国国际开发署（USAID）在阿塞拜疆境内非法活动的证据材料。
阿利耶夫在巴库举行的“迈向新世界秩序”国际论坛上做出了这一表态。
- 目前，我们的总检察院正在就USAID的非法行为展开调查。我已收到初步调查报告。其结果表明，该组织针对阿塞拜疆开展了破坏性活动，试图干扰政府工作并介入我们的内政。一旦材料整理完成，我们将提交给特朗普团队，以便其对USAID及其腐败领导层采取果断措施。- 阿利耶夫说。
早前有消息称，USAID全体工作人员将于今年9月30日前被解聘。
此前，美国国务卿马尔科·鲁比奥在社交平台X上表示，在总结USAID运作成效后，已决定终止该机构83%的项目，其余部分将整合至美国国务院架构之内。
根据特朗普政府的最新决定，美国国际开发署现有合同中高达90%的内容将被取消，总金额将削减至600亿美元。
根据此前报道，2024年哈萨克斯坦从美国国际开发署（USAID）获得的援助金额不足1000万美元。
【编译：木合塔尔·木拉提】