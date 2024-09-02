哈萨克斯坦将于10月6日举行关于建设核电站的全民公投
（哈萨克国际通讯社讯）国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2日在国情咨文中表示，他支持政府关于建设核电站的相关提议。
托卡耶夫总统指出，当前全球能源不足情况非常显著，而对于哈萨克斯坦而言，拥有可信赖的、清洁无污染的能源来源更是非常重要。
- 正因如此，我认为，我们必须高度重视发展核能。我们日新月异的经济发展态势，意味着对能源的需求将与日俱增。而这种需求，是可以通过核电站来得到满足的。当前，在30多个发达国家和发展中国家，有近200多座核电站在运行当中。- 托卡耶夫总统说。
托卡耶夫总统强调，考虑到国家的利益，我们必须选择向前发展的道路。
- 一句话来说，我们必须着眼于未来。也正因如此，一直以来，我都在不断地重申必须对核电站的建设做出最严肃的决定。- 托卡耶夫总统说。
国家元首强调，战略性的重要计划，需要得到社会公众的全面讨论。
- 涉及国民生活的每一个重要的决策，都应该与公众共同讨论得出。因此，核电站建设公投也应该如此。去年我就这个问题发表了自己的看法，也就是说，公投这个话题进入公众讨论已经一年了。我认为这段时间足够我们的公民进行全面思考并做出认真的决定。所以我支持政府的建议。- 托卡耶夫总统说。
总统表示，关于是否建设核电站的全民公投，将于2024年10月6日举行。
- 我将在今年签署相关的决议。即将举行的公投，将是大规模全国对话的又一明显体现，也是落实“倾听人民声音的国家“原则的有一个明证。我们正在通过这些步骤，为全新的社会政治文化奠定基础，开创国家重大决策的新模式。- 托卡耶夫总统说。
根据此前报道，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫正在议会上下两院联席会议上发表2024年度国情咨文。国情咨文内容主要涉及哈萨克斯坦的政治和社会经济发展前景有关的问题。
议会参议院（上院）和马吉利斯（下院）议员、国家中央机关负责人、国家库鲁尔泰、人权委员会、女性事务和家庭人口政策事务委员会成员，以及社会各界代表与会。
【编译：木合塔尔·木拉提】