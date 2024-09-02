哈萨克斯坦将于10月6日举行关于建设核电站的全民公投

- 我将在今年签署相关的决议。即将举行的公投，将是大规模全国对话的又一明显体现，也是落实“倾听人民声音的国家“原则的有一个明证。我们正在通过这些步骤，为全新的社会政治文化奠定基础，开创国家重大决策的新模式。- 托卡耶夫总统说。