阿斯塔纳航空将于2026年开通阿拉木图至东京直飞航线

出席此次活动的包括公司首席执行官彼得•福斯特以及首席财务官伊布拉希姆·让雷尔。

彼得·福斯特在会上介绍了阿斯塔纳航空公司2024年的运营成果。他指出，公司的每座公里收益呈现持续增长的季度趋势，基本抵消了成本上升带来的压力，而息税折旧摊销前利润”（EBIDAR）的增幅也超过了运输能力的增长。

据介绍，2024年公司总营收达13.08亿美元，同比增长12%。在良好财务表现的基础上，公司董事会已提议向股东分发普通股和特别股红利，该方案将在今年5月29日召开的年度股东大会上提交表决。此外，集团还批准了新的分红政策。

谈及市场前景时，福斯特表示，目前中亚航空市场正处于显著增长阶段。根据国际航空运输协会（IATA）此前发布的研究，中亚将成为全球增长速度最快的航空市场之一。从宏观经济角度来看，目前的环境是积极的。他同时指出，尽管无法做出具体预测，但目前并无行业危机的迹象。

为进一步拓展国际航线网络，福斯特透露，阿斯塔纳航空将于2026年3月28日开通阿拉木图直飞东京的首条航线。他表示，这是公司长期筹备的成果，目前已具备开通该航线所需的全部资源与条件。

【编译：达娜】