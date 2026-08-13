哈萨克斯坦将于2027年正式投运大型数据中心 “数据中心谷”项目建设进展顺利

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）政府官网消息，为落实国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫关于发展数字经济及相关基础设施的指示，13日，总理沃勒扎斯·别克帖诺夫主持召开会议，听取了巴甫洛达尔州“数据中心谷”（Data Center Valley）项目建设进展情况汇报。

会上，政府副总理兼人工智能和数字发展部长扎苏兰·马迪耶夫以及“哈萨克电信”股份公司董事会主席巴格达特·穆辛汇报了相关工作进展。

目前，首期功率为50兆瓦的“数据中心谷”项目建设正在加快推进。能源中心和人工智能工厂建筑基坑开挖工作已完成90%，能源中心基础施工已经启动，行政生活用房也在同步建设。

按照计划，到2026年12月底，数据中心、动力模块、行政生活综合体、检查通行点以及部分外部工程管网的主体建筑将完成施工。调试工作计划于2027年5月完成，首期项目预计于2027年6月投入运营。

与此同时，项目工程基础设施建设也在同步推进。为保障项目供电，已购置一座功率为215兆瓦的变电站，供水管网方案已经制定，电信基础设施方案正在编制中。施工现场已启用在线视频监控系统，可全天候掌握工程建设进展。从长期来看，“数据中心谷”的能源承载能力还将分阶段扩大，总功率最终有望达到1吉瓦。

该项目将用于建设和部署数据中心、人工智能工厂、GPU集群以及国际超大规模云服务商的云平台。项目实施后，将在哈萨克斯坦形成数字经济新的出口导向型领域，并为人工智能领域本土解决方案的研发提供IT基础设施支持。

“数据中心谷将形成哈萨克斯坦新的出口潜力。通过将算力部署在国内，我们将为发展本土AI解决方案、吸引全球企业以及推动哈萨克斯坦进入国际数字服务市场创造条件。”马迪耶夫强调。

据此前报道，中亚地区规模最大的数字基础设施项目之一——Data Center Valley数据中心谷项目于今年六月初在巴甫洛达尔州埃基巴斯图兹市正式启动建设。该项目被视为哈萨克斯坦打造区域数字枢纽的重要工程，首期项目计划于2027年夏季前投入运营。