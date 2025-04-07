14:21, 07 四月 2025 | GMT +5
阿拉木图市供暖季将于4月10日结束
（哈萨克国际通讯社讯）阿拉木图市计划于2025年4月10日分阶段停止供暖。本供暖季的结束决定是根据未来五日内气象服务观测到日均气温稳定在+8℃及以上的预报作出的。
阿拉木图市市长叶尔波拉特·多萨耶夫主持召开会议，就2024-2025年供暖季的结束及2025-2026年供暖季准备工作进行了部署。会议由市能源与水资源管理局、“阿拉木图热网公司”、“阿拉木图热能公用公司”、“阿拉木图电站”、“阿拉套电力公司”、“阿拉木图供水公司”以及“QazaqGaz Aimaq”公司阿拉木图分支机构的代表参加。
会议指出，2024-2025年采暖季运行平稳有序，目前市内已有404所教育机构、128家医疗机构及8,863幢住宅楼实现集中供热。
根据既定程序，供暖将分阶段停止：
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首先关闭的是行政办公楼、教育机构、文化设施等非住宅建筑；
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随后逐步过渡到住宅楼、宿舍、酒店等居民用房及社会服务机构，包括幼儿园、医疗机构、中学、职业学校及医社结合单位。
据悉，2024年阿拉木图市已完成20公里热力管网的更新，并对85座锅炉房进行了维修。
市政府计划在2025-2026年供暖季前继续开展大规模基础设施升级工程，全年共计划改造39公里热网系统，进一步提升城市供暖系统的可靠性与能源效率。
【编译：木合塔尔·木拉提】