阿拉木图市供暖季将于4月10日结束

阿拉木图市市长叶尔波拉特·多萨耶夫主持召开会议，就2024-2025年供暖季的结束及2025-2026年供暖季准备工作进行了部署。会议由市能源与水资源管理局、“阿拉木图热网公司”、“阿拉木图热能公用公司”、“阿拉木图电站”、“阿拉套电力公司”、“阿拉木图供水公司”以及“QazaqGaz Aimaq”公司阿拉木图分支机构的代表参加。

会议指出，2024-2025年采暖季运行平稳有序，目前市内已有404所教育机构、128家医疗机构及8,863幢住宅楼实现集中供热。

根据既定程序，供暖将分阶段停止：

首先关闭的是行政办公楼、教育机构、文化设施等非住宅建筑；

随后逐步过渡到住宅楼、宿舍、酒店等居民用房及社会服务机构，包括幼儿园、医疗机构、中学、职业学校及医社结合单位。

据悉，2024年阿拉木图市已完成20公里热力管网的更新，并对85座锅炉房进行了维修。

市政府计划在2025-2026年供暖季前继续开展大规模基础设施升级工程，全年共计划改造39公里热网系统，进一步提升城市供暖系统的可靠性与能源效率。

【编译：木合塔尔·木拉提】