伊朗将于6月28日举行新一届总统选举

（哈萨克国际通讯社讯）据中新社援引伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，当地时间20日，伊朗政府、议会和司法领导人当天召开会议后确定，新一届伊朗总统选举将于6月28日举行。

据报道，当天在德黑兰，代行总统的职责的伊朗第一副总统穆赫贝尔、议会议长卡利巴夫、司法总监古拉姆侯赛因·穆赫辛尼·埃杰伊，以及宪法监护委员会和内政部代表等举行会议，确定总统选举将于6月28日举行。

报道称，根据最新确定的选举时间表，伊朗将于5月30日至6月3日进行总统候选人登记，6月12日至27日进行竞选活动。

当地时间5月19日，一架载有伊朗总统及高级官员的直升机发生事故。20日，伊朗官方通讯社等多方证实，伊朗总统莱希等高级官员在直升机事故中罹难。当天，伊朗最高领袖哈梅内伊就伊朗总统莱希的遇难表示哀悼。

根据伊朗宪法第131条，如果总统在任期内去世，第一副总统将接管，代为行使总统职权，并得到最高领袖的确认。伊朗最高领袖在所有国家事务中，拥有最终决定权。目前，伊朗最高领袖是大阿亚图拉阿里·哈梅内伊。

卡塔尔半岛电视台指出，与其他国家不同，伊朗第一副总统是任命职位，而非民选职位。1989年该国总理职位被废除后，副总统接管了总理的部分权力。

莱希于2021年当选总统，下一届总统选举原定于2025年举行。