阿斯塔纳枢纽将与创新技术园区合并：参议院批准相关法案

参议员阿利别克·瑙提耶夫表示，现行机制无法有效监督和确保矿产资源使用者在履行年度科研与试验设计工作（R&D）资助义务时，资金使用的透明度和效率，以及最终成果的实现。

他指出：

“为此，将对相关法律进行修订，允许将矿产资源使用者在履行科研与试验设计工作义务时投入的资金从基金财产中剔除。”

与此同时，阿斯塔纳枢纽与创新技术园区的合并将进一步加强推动创新活动的协同工作。具体而言，枢纽将承担更多职责，包括以下目标：

- 到2030年，培训1万名人工智能领域专业人才；

- 创建5家估值达10亿美元的独角兽初创企业；

- 实现IT服务与产品年出口额达到50亿美元。

瑙提耶夫强调：

“这些战略目标已明确赋予枢纽。总体而言，枢纽的活动旨在全面支持创新发展。”

值得一提的是，在撒马尔罕举行的“中亚-欧盟”峰会上，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向欧洲国家提议，在阿斯塔纳枢纽基础上建设创新校园。这一举措被认为将推动欧盟与中亚国家在数字技术领域的合作。

【编译：木合塔尔·木拉提】