哈萨克斯坦将与韩国将共同推进Alatau City基础设施建设

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）据总统府新闻局消息，15日，国家元首统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与韩国国务总理韩圣淑一同了解了Alatau Smart City项目。

活动期间，双方介绍了城市发展的主要方向，包括建设现代化基础设施、创造有利的投资条件、引入数字技术以及推动城市交通新方式发展等。

Фото: Акорда

会议特别强调了吸引韩国合作伙伴参与项目具体实施。具体而言，各方提议与韩国海外基础设施和城市开发公司（KIND）、韩国科学技术院（KAIST）以及韩国机场公司（Korea Airports Corporation）等机构开展联合倡议，涉及建设K-Smart智慧园区、发展教育和研发基础设施、推进城市空中交通、开展数字化建模以及引入人工智能技术等领域。

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此外，会上还展示了城市空中交通管理UAM/UTM系统。该系统将支持无人机和空中出租车的使用。

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Alatau City项目是一个融合城市建设、教育与科研、工业与物流、数字技术以及投资合作等领域的开放国际平台。

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当天，正在韩国进行国事访问的托卡耶夫总统出席哈韩商业圆桌会议并发表讲话，邀请韩国企业积极投资哈萨克斯坦，进一步扩大双方在工业、基础设施、关键矿产、能源、交通物流、人工智能、农业和医疗等领域的合作。