阿拉木图与东京间直航将于明年3月开通 拓展哈日旅游新通道

来自东京的十家大型旅行社代表参加了会议，涵盖文化、自然、商务旅游（MICE）及高端旅游等多个细分领域。双方在B2B洽谈中讨论了联合推广计划、旅游产品合作以及将阿拉木图打造为“吸引日本游客的东方中心”的新形象。

日本旅游业界代表对哈萨克斯坦的自然与人文景观表现出浓厚兴趣，特别关注天山山脉、琼布拉克滑雪度假区、恰伦峡谷以及传统美食等旅游路线。

此外，会上还就即将开通的阿拉木图—东京直航航线进行了合作洽谈。据悉，由阿斯塔纳航空公司执飞的东京—阿拉木图直航航班将于2026年3月正式开通。这一航线的启用将成为推动哈萨克斯坦与日本两国合作与人员往来的重要举措。根据初步预测，直航开通后首年预计将吸引约5000至7000名日本游客前往哈萨克斯坦。

阿拉木图市旅游局在会上表示，日本是哈萨克斯坦的重要战略旅游市场，此次访问和即将开通的直航航班将为两国人民之间的交流与合作开辟新空间，进一步促进双方的互信与了解。

