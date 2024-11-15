哈萨克斯坦将于明年推出数字投资币

央行新闻中心消息称，正在该项目框架下，制作数字投资币的实体黄金币——ÚKI。

实物黄金投资币 ÚKI 由 Au 999.9 黄金制成，重 31.1 克，面值为 100 坚戈。

投资者可以通过阿斯塔纳国际交易所 (AIX) 的 Tabys 移动应用程序，在全球范围内随时在线购买和销售。同时，该黄金实体币种也仅通过 Tabys 应用程序售卖。

该硬币的数字价值将根据伦敦金银市场协​​会设定的黄金重量和价格，以及央行设定的美元兑坚戈的汇率以坚戈计算。

投资者也可以直接购买数字币，并在积累到足够数量时，向央行的分支机构出售、购买，或者通过赠送和兑换等方式，获得实体黄金投资币——ÚKI。

ÚKI 硬币预计将采用“游牧民族图腾崇拜动物”收藏系列中的图案进行设计。

央行行长提穆尔·苏莱曼诺夫说，发行新型数字投资货币，表面哈萨克斯坦正在积极的利用包括KASE（哈萨克斯坦证券交易所）和 AIX等主要的交易所来发展国家金融体系，开发新工具。

【编译：木合塔尔·木拉提】