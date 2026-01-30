中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    12:36, 30 一月 2026 | GMT +5

    诺贝尔制药将在哈萨克斯坦投资400亿坚戈建厂

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦卫生部30日与诺贝尔（Nobel）制药公司签署重大投资协议，计划在哈萨克斯坦建设一座全新的制药生产基地。

    фарм
    Фото: ҚР ДСМ

    该项目旨在落实国家元首的相关指示，标志着哈萨克斯坦在吸引制药行业投资方面迈出了重要一步。

    —我们正在见证行业的稳步增长。目前，制药产业增速已达到10%，投资规模实现翻番。这是国家持续推进本土生产政策所取得的实际成果，-卫生部部长阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃在签约仪式上表示。

    根据协议内容，项目的主要参数包括：

    ——投资总额为400亿坚戈；

    ——生产品种涵盖17种具有重要社会意义的药物及40种其他药品；

    ——新生产设施计划于2026年启动建设；

    ——所有生产线将严格按照GMP（药品生产质量管理规范）国际标准运行。

    —我们的目标是确保国内市场能够获得高质量、价格可承受的药品，并为哈萨克斯坦逐步转型为区域医药枢纽创造条件。为此，国家已在立法层面提供了必要保障，-阿勒纳扎尔沃娃强调。

    据卫生部介绍，该项目的实施将进一步夯实国家药品安全体系，提升出口潜力，并在创造新的就业岗位的同时，巩固哈萨克斯坦作为地区制药生产中心的地位。

    据此前报道，为保障患者安全，哈萨克斯坦制药企业正进一步加强对药品真实性的溯源监管

    【编译：阿遥】

    标签:
    投资 哈萨克斯坦与土耳其 医疗卫生 经济
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
    正在阅读