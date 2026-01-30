诺贝尔制药将在哈萨克斯坦投资400亿坚戈建厂

该项目旨在落实国家元首的相关指示，标志着哈萨克斯坦在吸引制药行业投资方面迈出了重要一步。

—我们正在见证行业的稳步增长。目前，制药产业增速已达到10%，投资规模实现翻番。这是国家持续推进本土生产政策所取得的实际成果，-卫生部部长阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃在签约仪式上表示。

根据协议内容，项目的主要参数包括：

——投资总额为400亿坚戈；

——生产品种涵盖17种具有重要社会意义的药物及40种其他药品；

——新生产设施计划于2026年启动建设；

——所有生产线将严格按照GMP（药品生产质量管理规范）国际标准运行。

—我们的目标是确保国内市场能够获得高质量、价格可承受的药品，并为哈萨克斯坦逐步转型为区域医药枢纽创造条件。为此，国家已在立法层面提供了必要保障，-阿勒纳扎尔沃娃强调。

据卫生部介绍，该项目的实施将进一步夯实国家药品安全体系，提升出口潜力，并在创造新的就业岗位的同时，巩固哈萨克斯坦作为地区制药生产中心的地位。

据此前报道，为保障患者安全，哈萨克斯坦制药企业正进一步加强对药品真实性的溯源监管。

【编译：阿遥】