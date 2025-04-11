哈萨克斯坦将在伊斯兰开发银行支持下新建四座水库

据该部消息，双方就“气候适应型水资源发展”项目的实施展开了深入磋商。该项目计划在哈萨克斯坦境内新建四座水库（包括阿斯塔纳水库扩容工程），修复现有四座水库，以及对全国115条灌溉渠道进行重建和大修。

相关工程将在阿克莫拉、阿拉木图、江布尔、克孜勒奥尔达、突厥斯坦、西哈萨克斯坦、杰特苏州以及首都阿斯塔纳市范围内展开。项目还包括为“哈萨克水利科学研究院”提供支持，以便开展全国水系和河流流域的研究；此外，伊斯兰开发银行还计划向“水资源信息分析中心”提供资金，以评估引入早期预警系统的可行性，并为“卡兹苏沙尔”企业提供技术设备支持。

目前，相关部门正着手准备所有必要文件，并与其他国家机关进行协调。

- 在协调委员会机制下，我们在短时间内开展了大量有效工作。伊斯兰开发银行的投资将有助于提升我国的水利基础设施水平。同时，我们也希望与联合国开发计划署在引进水资源领域项目合作伙伴方面继续保持积极合作，- 努尔詹·努尔吉格托夫部长表示。

【编译：木合塔尔·木拉提】