哈萨克斯坦将在全国范围内推行学前教育机构凭证式资助体系

自2024年起，哈萨克斯坦启动了学前教育机构凭证式资助的试点项目。目前，该项目已在15个具有地区意义的城镇以及全国两个地区的5个县实施，具体包括塔拉兹、奇姆肯特、突厥斯坦、乌拉尔、阿斯塔纳、塞梅、乌斯卡曼、库斯塔奈、卡拉干达、彼得罗巴甫尔、巴甫洛达尔、杰兹卡兹甘、塔勒德库尔干、阔什、库纳耶夫等城市，以及江布尔州的巴伊扎克县和突厥斯坦州的萨雷阿加什县、赛拉姆县、马克塔阿拉尔县、卡济古尔特县和杰特赛县。

教育部学前教育司司长马纳尔·阿达莫娃表示：

- 已有超过3000所学前教育机构加入了凭证式资助体系。截至目前，超过23万名儿童通过该体系获得了学前教育服务。在塔拉兹、突厥斯坦、奇姆肯特、乌拉尔和阿斯塔纳等城市实施凭证式资助以来，幼儿园入学排队人数减少了44%。

今年6月至7月，试点项目将扩展至阿克套、阿克托别、阿特劳、克孜勒奥尔达和阿拉木图等城市。到2025年底，哈萨克斯坦所有学前教育机构都将纳入该资助体系。

凭证式资助体系为符合规定要求且有空余名额的学前教育机构提供入学机会。家长可根据自身意愿选择幼儿园，这不仅促进了私立幼儿园之间的健康竞争，也推动了公立幼儿园的竞争。

该体系的核心在于确保资助过程的透明度，遵循“资金跟随儿童”的原则。资金将在家长确认儿童出勤记录后才拨付至相关机构。

【编译：木合塔尔·木拉提】