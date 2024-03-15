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    14:14, 15 三月 2024 | GMT +6

    哈萨克斯坦将在库斯塔奈生产雪佛兰Onix汽车

    雪佛兰Onix汽车
    Фото: ortcom.kz

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦工业和建设部消息，位于库斯塔奈州的阿鲁尔（Allur）汽车制造厂将开始生产雪佛兰Onix汽车。

    消息称，该项目预计投资3370亿坚戈，可年产3万辆该款汽车，并为当地创造400个全新的长期工作岗位。

    据了解，通用汽车 (General Motors)公司在2022年与哈萨克斯坦方面达成了以CKD形式生产雪佛兰汽车的协议。2022年12月22日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫以视频连线方式共同出席了项目的启动仪式。

    哈萨克斯坦工业和建设部部长哈纳特·沙尔拉帕耶夫强调指出，汽车制造业在哈萨克斯坦的经济中具有战略意义。

    部长表示，与国际先进企业之间的合作，将对哈萨克斯坦高速发展中的机械制造业带来良好的影响。

    - 今天对于哈萨克斯坦工业而言是一个非常重要的日子。我想对企业的职工们表示特殊的感谢，我们正在为哈萨克斯坦的工业铺垫未来。对我们而言，与通用汽车公司之间的合作，是发展和深化工业技术的重要项目。- 部长说。

    为确保项目的良好运作，相关零部件的供应商均选择了国际最领先的企业。

    哈萨克斯坦工业和建设部新闻中心消息称，在哈萨克斯坦组装生产的雪佛兰 Onix 汽车部件均采用高精度激光焊接技术制造，符合通用汽车质量标准。

    据悉，目前正在开展汽车生产项目的自动化喷漆车间建设工作。该项目将使用现代机器人设备来实施。

    此外，国内首个汽车零部件生产本土化中心也在建设中。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    工业创新发展 经济 工业 汽车工业
    Мұқтар Мұрат
    编译
    Мұқтар Мұрат
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