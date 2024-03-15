哈萨克斯坦将在库斯塔奈生产雪佛兰Onix汽车

消息称，该项目预计投资3370亿坚戈，可年产3万辆该款汽车，并为当地创造400个全新的长期工作岗位。

据了解，通用汽车 (General Motors)公司在2022年与哈萨克斯坦方面达成了以CKD形式生产雪佛兰汽车的协议。2022年12月22日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫以视频连线方式共同出席了项目的启动仪式。

哈萨克斯坦工业和建设部部长哈纳特·沙尔拉帕耶夫强调指出，汽车制造业在哈萨克斯坦的经济中具有战略意义。

部长表示，与国际先进企业之间的合作，将对哈萨克斯坦高速发展中的机械制造业带来良好的影响。

- 今天对于哈萨克斯坦工业而言是一个非常重要的日子。我想对企业的职工们表示特殊的感谢，我们正在为哈萨克斯坦的工业铺垫未来。对我们而言，与通用汽车公司之间的合作，是发展和深化工业技术的重要项目。- 部长说。

为确保项目的良好运作，相关零部件的供应商均选择了国际最领先的企业。

哈萨克斯坦工业和建设部新闻中心消息称，在哈萨克斯坦组装生产的雪佛兰 Onix 汽车部件均采用高精度激光焊接技术制造，符合通用汽车质量标准。

据悉，目前正在开展汽车生产项目的自动化喷漆车间建设工作。该项目将使用现代机器人设备来实施。

此外，国内首个汽车零部件生产本土化中心也在建设中。

【编译：木合塔尔·木拉提】