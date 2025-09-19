世卫组织将在克孜勒奥尔达设立咸海问题区域办事处

这一决定是在世卫组织、联合国以及哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和卡拉卡尔帕克斯坦自治共和国代表会议上作出的。与会者讨论了环境变化的规模及其对人类健康、气候和生物多样性的影响。

会议通过了一系列重要决定，包括：

在克孜勒奥尔达设立世卫组织咸海问题区域办事处；

制定并批准跨国行动路线图；

在2026年世卫组织四月峰会期间通过一项关于咸海问题的决定。

Фото: Денсаулық сақтау министрлігінен

咸海问题被认定为20世纪最严重的环境危机之一，其后果至今仍影响着周边居民。数十年来，该地区面临荒漠化、土壤退化、有害尘埃扩散等严峻挑战，对居民健康造成直接威胁。

与此同时，近年来也采取了重要措施来稳定局势。通过多方共同努力，已成功阻止咸海北部的进一步干涸，对干涸湖床区域展开大规模绿化，并实施了一系列旨在减轻生态灾难负面影响的项目。

据此前报道，今年8月，托卡耶夫总统与联合国秘书长古特雷斯共同出席了设于阿拉木图的联合国可持续发展目标区域中心开幕式。

【编译：阿遥】