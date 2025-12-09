哈欧将在阿斯塔纳举行第二轮签证便利化谈判

他介绍说，今年12月1日，由哈萨克斯坦外交部长叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫与欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯共同主持的哈萨克斯坦—欧盟合作理事会第22次会议顺利举行。

斯玛迪亚尔沃夫表示，双方就能源、交通物流、数字化、民航、赴欧签证程序简化以及战略性重要原材料的生产与利用等领域开展了务实交流。会上，双方正式宣布启动签证制度简化协议的谈判。

他指出，这一重要进展恰逢《哈萨克斯坦—欧盟扩大伙伴关系与合作协定》签署十周年，体现了双方高水平的互信与合作精神。

斯玛迪亚尔沃夫介绍，12月2日，首轮谈判在哈萨克斯坦外交部副部长阿勒别克·巴哈耶夫和欧盟委员会移民与内政总司副司长约翰内斯·卢赫纳尔共同主持下正式启动。双方介绍了各自方案，就主要方向达成共识，并确认了建立现代化法律框架的共同意愿。

他强调，这一法律基础旨在便利人员往来、扩大人文交流，并进一步深化国际合作。

他同时表示，关于赴欧签证程序简化的第二轮谈判将于近期在阿斯塔纳举行。

【编译：阿遥】