哈萨克斯坦将在新学年建设200余所新学校

根据官方数据，其中112所学校将通过“未来学校”国家项目建成，可容纳约20.6万名学生。这些新建学校中，近一半将设于农村地区，以缩小城乡教育资源差距。

教育部指出，相关项目的实施将有助于解决当前存在的多项突出问题，包括15所危房学校的替代建设、三班倒教学现象以及约15万个学位缺口。同时，约1000所乡村学校将进行翻新，包括更换学校家具、更新图书馆与食堂设施，并安装安全系统。

此外，还将为化学、物理、生物、机器人及STEM等方向的教学配备1000个现代化学科教室。

根据总统的指示，哈国将于2029年前逐步推行统一的现代化学校基础设施标准，计划对1231所学校进行升级改造。今年将启动248所学校的翻新工程，内容包括更换屋顶、窗户和外立面，整修供水供电等基础设施，并对校园环境进行绿化整改。

据了解，自2019年以来，哈萨克斯坦教育领域已启动一系列大规模基础设施建设项目。过去几年共建成1200所新学校，新增逾100万个学位，缓解了学校超负荷运行及三班倒教学问题。目前全国已有3000所学校实现单班次教学。

【编译：达娜】