西哈州将在中国开设企业办事处

此次会晤是在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫高度重视的哈中区域合作框架下进行的，并且得到了哈萨克斯坦驻华大使馆的支持。托卡耶夫总统曾多次强调，地区间直接合作是深化两国战略伙伴关系的重要途径。

江苏苏豪控股集团整合了380多家企业，业务涵盖国际贸易、物流、纺织工业、智能制造和金融服务，年对外经济交易额超过110亿美元，覆盖全球160多个国家。

Фото: БҚО әкімдігі

会晤中，双方重点探讨了以下合作方向：

西哈州产品通过苏豪集团贸易平台进入中国市场； 在哈萨克斯坦建设“中国-中亚-欧洲”物流枢纽； 中方参与哈萨克斯坦农产品加工、储存及销售基础设施建设。

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苏豪集团通过其在亚洲、欧洲和中东的批发零售网络推动西哈萨克斯坦州产品出口的倡议尤为引人注目。

集团领导表示，愿意为西哈州企业代表免费提供办公场所。

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会谈达成共识，双方将在具体行业层面开展进一步磋商，以制定投资方案。州长托列哈利耶夫表示，与苏豪集团这样技术先进且面向国际市场的伙伴深化合作，将进一步巩固哈萨克斯坦作为中国与欧亚国家间可靠经济桥梁的地位。

【编译：木合塔尔·木拉提】