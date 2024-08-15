欧洲新闻台将在阿斯塔纳设立中亚区域中心

-这是哈萨克斯坦的一次里程碑式的进展，为我们向世界展示哈萨克斯坦提供了前所未有的机会。哈萨克斯坦不仅是伟大的游牧文明的直系后裔，拥有丰富的文化和历史遗产，更是一个充满活力、不断改革的现代国家。我们非常高兴Euronews团队将从阿斯塔纳向全球报道哈萨克斯坦。-巴拉耶娃表示。

Euronews计划在阿斯塔纳制作一系列节目，其中包括聚焦哈萨克斯坦艺术、文化和生活方式的《现代游牧民族》，报道商业和经济新闻的《东西方连接》，采访中亚地区知名人士的《中亚之声》，以及聚焦重大区域活动的专题报道。此外，Euronews还将为哈萨克斯坦的媒体从业人员提供培训。

-这对哈萨克斯坦和Euronews来说都是一个重要的步骤。哈萨克斯坦位于欧亚大陆的中心，这一举措不仅展示了我们在欧洲的影响力，也显示了我们在全球范围内的扩展。Euronews覆盖全球12亿受众，早就希望能够进入中亚地区。-戴维表示。

此外，Euronews还将成为今年9月在阿斯塔纳举办的世界游牧民族运动会的媒体合作伙伴。

【编译：阿遥】