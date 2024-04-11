阿斯塔纳将主办TechnoWomen中亚论坛

为期三天的论坛将以人工智能技术的未来发展为主题，旨在分享经验和知识。

哈萨克斯坦数字发展创新和航空航天工业部长巴格达特·穆辛，文化和信息部部长兼国家妇女、家庭和人口政策委员会主席阿伊达·巴拉耶娃，以及国际电信联盟秘书长多琳·伯格丹-马丁将出席论坛并发表致辞。

围绕论坛的主题——中亚人工智能的新机遇，将邀请来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯共和国、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦的代表分享他们的见解。

值得一提的是，与会人士还将围绕如何建立一个由专家组成的专业社区，以在中亚国家使用人工智能（AI）方面实现技术独立和领导地位进行讨论。

这样的一个社区将评估人工智能行业的现状，并揭示通过高效的技术解决方案应对现代社会和商业挑战的最佳实践。

TechnoWomen 是一个非政府组织，汇集了科技行业的女性工作人员，支持科技领域的女性社区，促进女性创业，并赋予妇女和女孩参与 STEM（科学、技术、工程和数学）领域的能力。

【编译：木合塔尔·木拉提】