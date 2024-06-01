托卡耶夫总统接见围产和儿童心脏外科中心主任

总统在会谈中指出，母婴保健是我国的首要任务。托卡耶夫表示，国家卫生保健系统面临着提高孕妇和儿童医疗服务的可及性和质量、降低孕产妇和儿童死亡率、及早发现和预防儿童残疾等重要任务。此外，国家元首着重关注了加强妇产医院基础设施建设，在工作中引进先进标准和方法。

努尔兰诺娃向总统就围产和儿童心脏外科中心的工作情况进行了汇报。她还表示，该中心是全国唯一对先天性心脏病患者进行全周期监测的机构。这里每年进行 200 例心脏手术。此外，围产中心出生的婴儿数量达到9000名，其中早产儿约3700名。

据她介绍，该中心还启动了一项与胎儿手术相关的革命性项目。根据该医疗服务，将对子宫内的胎儿进行手术，以纠正先天性发育缺陷。

托卡耶夫着重关注了对医务人员提供支持的问题，并指出他们的工作对社会很重要。总统还表示，今年他签署了一项旨在保护医务人员利益和提高社会地位的法案。此外，首次颁发了“哈萨克斯坦功勋医生”国家奖。

最后，托卡耶夫总统祝愿围产和儿童心脏外科中心全体工作人员工作顺利。

【编译：小穆】