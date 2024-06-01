总统接见Orbis Kazakhstan集团创始人

会谈中，总统听取了Orbis Kazakhstan集团工作成果和发展前景汇报。

马哈姆多夫表示，计划在阿拉木图工业园区建设全周期汽车工厂。在该项目框架内，Exeed和Kaiyi等中国品牌将整合到一个生产基地。当前，与中国合作伙伴达成了一项全面协议，由小零件组装汽车。该工厂的年产量为8万辆汽车，项目投资总额720亿坚戈，初期阶段将创造1 500个新就业岗位。建成后，产品将销往国内外市场，其中出口到中亚和高加索地区国家。

马哈姆多夫向托卡耶夫总统就该公司参与阿斯塔纳市基础设施建设情况进行了介绍。今年，该企业计划完成交易市场综合体的建设，启动多学科医疗诊所的建设，以及启动农业园区批发贸易和配送中心的建设。

此外，该公司集团正在落实一系列旨在推动阿拉木图旅游业发展的项目。当前，已启动对阿拉木图大酒店，以及Prosveschenets度假村和库纳耶夫市多功能度假村的翻修工作。

最后，托卡耶夫总统积极评价该公司的工作，并祝愿取得更好的成就。

【编译：小穆】