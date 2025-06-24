“青铜遇见金人”哈中文化交流活动在阿斯塔纳举行

论坛上，纳扎尔巴耶夫大学学生事务与国际关系副校长卡迪莎·达伊洛娃指出，正是在2013年9月，中国国家主席习近平首次在该校提出共建“丝绸之路经济带”的倡议。此次论坛恰逢“哈中旅游年”及习近平主席对哈萨克斯坦进行国事访问之际，象征着两国文化、艺术与教育领域合作的持续深化。她还强调，该校与包括清华大学在内的中国高校保持着密切合作关系。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

宝鸡市位于中国陕西省西部，是当地第二大城市，也被誉为中国青铜器的发源地，拥有逾8000年的文明史。宝鸡的古称为“陈仓”，在中华文明发展史中占据重要地位。论坛上，宝鸡市文物局局长李晓毅介绍，该市现有28座博物馆，馆藏文物超过54万件，其中青铜器达1.36万件，包括西汉时期的石铮鼎、“大盂鼎”“毛公鼎”等国宝级文物。这些精美器物不仅体现了高超的铸造工艺，也展现了古代中国政治、经济、军事和社会生活的全貌，为研究古代文明提供了重要实物资料。

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宝鸡市委常委、宣传部部长边雅妮在发言中提到，本次论坛还展出了一件3000年前的青铜礼器“何尊”的复制品，其铭文中首次出现了“中国”二字。她指出，“何尊”圆天方地的造型和独特纹饰与哈萨克草原上发现的“金人”形象遥相呼应，分别代表着礼仪文明和草原英雄精神，成为“一带一路”文明互鉴的璀璨星辰。她表示，希望通过此次契机，双方加强交流，互学互鉴，深化理解与合作。她还透露，前一天宝鸡青铜器博物馆与哈萨克斯坦国家博物馆签署了合作备忘录，未来将开展更多文化展览交流项目。

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宝鸡不仅以人文历史著称，还拥有强大的工业体系。该市产业涵盖35大类、317个细分行业，占中国工业门类的85%。主要企业包括“宝石机械”“秦川机床”“中铁宝桥”“宝钛集团”“吉利汽车”以及“汉德车桥”等。宝鸡在电动车、石油设备、机床等制造领域具备明显优势，是中国陆上最大石油钻机和最复杂铁路转辙器的生产基地。该市钛产业规模居中国第一、世界第二，广泛应用于C919大型客机、现代军机、深海潜水器、火箭与航天装置等高科技项目中。

边雅妮表示，古丝绸之路曾被称为“香料之路”“玉石之路”“茶叶之路”，如今在中欧班列等新型贸易通道带动下焕发新生。她透露，宝鸡市希望从文化、旅游、产业三个方向深化与哈萨克斯坦的合作：在文化领域，推动“青铜与金人”联合品牌项目，举办“周文化”与哈萨克金色时代文化的联合展览，打造宝鸡为中哈文化交流的重要枢纽；在旅游方面，鼓励哈方机构共同开发“丝路文明探索”旅游线路；在产业领域，依托宝鸡自由贸易试验区，与哈方在高科技制造、能源装备等领域建立更紧密合作，形成“中国制造+哈萨克资源”的互补发展格局。

旅游和体育部副部长叶尔然·叶尔肯巴耶夫表示，去年在阿斯塔纳，托卡耶夫总统与习近平主席共同宣布2025年为“中国旅游年”，延续2024年“哈萨克斯坦旅游年”的成果，为两国旅游合作开辟了新局面。他指出，旅游已成为两国人民心灵相通的重要纽带，哈方高度重视中国作为战略合作伙伴的地位，正在积极推进共建联合旅游线路与数字旅游生态系统，助力“现代丝绸之路”发展。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

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Фото: Түркі академиясы

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【编译：达娜】