总统接见天然气国有公司董事会主席

会谈中，向托卡耶夫总统就公司去年的工作成果和未来工作计划进行汇报。

此外，托卡耶夫听取了大型基础设施项目实施进展、以及卡沙甘天然气加工厂项目和在天然气工业吸引120亿美元投资问题等情况。

扎尔克硕夫表示，公司集团建造并开通了对地区发展具有社会经济重要性的大型天然气管道，总价值超过4000亿坚戈。

总统还听取了有关国内天然气供应问题的报告。具体来说，全国11个地区的112个居民点接通了天然气。为稳定国内市场天然气价格，提供了1750亿坚戈补贴金。此外，公司全面履行了天然气出口和运输义务。

除此之外，托卡耶夫总统还听取了“阿纳拜”天然气田的投产，以及天然气资源基地的开发工作报告。根据采取的有效措施，国内市场供气量增长了19%。

扎尔克硕夫表示，公司在天气转冷、燃气与输送系统超负荷情况下，充分满足国内市场需求，源源不断地为居民提供了燃气。

最后，国家元首向国家天然气公司董事长下达了天然气产业综合发展，以及稳定国内市场天然气覆盖、扩大资源基础、解决天然气行业亟待解决的问题、提高天然气投资吸引力等多项任务。

【编译：小穆】