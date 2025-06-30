阿克套见证文化共创：11国工匠共制塔克麦毡毯

塔克麦是一种在羊毛毡面上刺绣图案的传统铺垫，既是生活用品，也被视作蕴含民族精神与文化符号的艺术载体。此次由多国手工艺大师共同制作的作品象征着团结、友谊与文化共鸣。

Фото: Маңғыстау облыстық қоғамдық коммуникация орталығынан

Фото: Маңғыстау облыстық қоғамдық коммуникация орталығынан

—塔克麦的每一个图案，都是发自内心的传承，每一处花样，都是我们对后代的寄托。我们先将剪下的羊毛制成毡子，然后绣上图案。在正中央，我们绣上了”阿克套——突厥世界文化之都“项目的标志。有人从一边开始绣制图案，有人则专注于标志的细节。这件作品象征着突厥民族间的团结与合作。-土库曼斯坦设计师阿依娜·杜尔德利耶娃介绍说。

Фото: Маңғыстау облыстық қоғамдық коммуникация орталығынан

Фото: Маңғыстау облыстық қоғамдық коммуникация орталығынан

Фото: Маңғыстау облыстық қоғамдық коммуникация орталығынан

本次名为“草原回响：祖先艺术”的国际艺术节汇聚了来自国外的15位手工艺大师，以及哈萨克斯坦本土的30位手工艺师。土库曼斯坦的阿依娜·杜尔德利耶娃、吉尔吉斯斯坦的阿瑟勒詹·坎巴若娃、乌兹别克斯坦的娜尔戈扎·穆萨詹诺娃和蒙古国的苏夫德·班兹拉格奇等知名设计师纷纷参与。此外，哈萨克斯坦的多家时尚工作室也展示了各自的系列作品。

突厥文化国际组织（TURKSOY）秘书长苏勒坦·拉耶夫出席本次活动，并高度评价此次多边文化交流的成果。

Фото: Маңғыстау облыстық қоғамдық коммуникация орталығынан

Фото: Маңғыстау облыстық қоғамдық коммуникация орталығынан

—在里海之滨，我们共同见证了两天非同寻常的文化交融。那些融合草原精神与现代设计的时尚系列，不仅是衣物或手工艺品，更是我们共同身份、历史与未来的象征。突厥文化国际组织将继续致力于弘扬突厥民族共同的文化遗产，并推动相关项目的开展。这些有意义的活动正是在各国紧密合作下实现的。未来我们还将继续推进更多联合项目。-拉耶夫表示。

【编译：阿遥】