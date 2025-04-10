托卡耶夫总统接见反腐败行动署署长

托卡耶夫总统听取了反腐败行动署为打击腐败所采取的措施的汇报，并了解了该署今年的工作计划及重点任务，包括贯彻“法治和秩序”原则。

朱玛哈利表示，年初至今，全国共立案侦查腐败犯罪521起。其中，257名干部被调查，其中各级领导干部141人。刑事案件移送法院366件。

总统听取了国家资产归还领域开展的相关工作报告。据介绍，今年已向国家归还150亿坚戈资金。自2022年以来，已归还资产总额1.13万亿坚戈。在监督公共采购和资金使用过程中，共防止了212亿坚戈的不合理支出。

朱玛哈利表示，对旅游业的腐败风险进行了外部分析，并根据分析结果向主管机构提出了建议。

反腐败行动署署长谈到了在高速公路建设中实施“油漆钱”项目的情况。

阿斯哈特·朱玛哈利向托卡耶夫介绍了旨在按照“法律与秩序”和“诚实公民”理念创建反腐败文化的倡议。举办各类活动约3000场，超过45万市民参加。“反腐败志愿服务”项目正在实施。该机构已开始与国内顶尖大学的学术诚信联盟合作。

总统听取了有关国际合作的汇报，包括与经合组织和反腐败国家集团的伙伴关系。据他介绍，哈萨克斯坦反腐败行动署与国际反腐败机构协会建立了牢固的联系，并于今年2月加入了该组织的执行委员会。

去年，根据透明国际腐败感知指数的排名，哈萨克斯坦以40分，在180个国家中排名第88位。

最后，托卡耶夫总统下达了继续在国内开展反腐败工作，打破根深蒂固的犯罪链条，在社会中营造反腐败文化等一系列具体工作指示。

【编译：小穆】