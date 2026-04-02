托卡耶夫接见科学和高等教育部长 强调提升教育质量与科研转化能力

会上，努尔别克围绕新宪法在教育和科学领域的潜力作了介绍，并就构建促进人力资本发展的生态体系以及持续支持人才培养的机制进行了说明。同时，他还汇报了劳动力市场研究成果，并提交了至2030年专业人才需求预测。

在扩大高等教育可及性方面，会议重点讨论了包括“Keleshek”机制在内的多项举措，以及引入新的教育经费保障模式。

此外，努尔别克还介绍了推动“AI-Sana”国家倡议及建设“AI-Enabled University”（人工智能赋能大学）的相关进展。该项目旨在将人工智能技术广泛应用于教育教学和生产实践过程。

在科研与产业融合方面，部长提出建设创新集群和科学城等科研生产一体化区域，并表示正系统推进向DeepTech及复杂制造领域发展模式转型。其中，高校与地方政府之间的协同合作被视为关键，有助于明确技术任务和重点发展方向。

在上述机制框架下，将开展科研与试验设计工作，推动工业样品研发并实现产业化应用。

同时，哈萨克斯坦正持续推进科学政策改革，重点包括加强对科研人员的国家支持力度，通过提供科研资助、奖金、海外学术交流机会，以及改善青年科学家住房保障等措施，提升科研环境。

托卡耶夫总统在会谈中强调，应进一步提升高等教育质量，推动科研发展及成果转化，激励创新活动，并完善基础设施建设和外国高校分支机构的运行机制。

【编译：达娜】