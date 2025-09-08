托卡耶夫总统：为实现社会现代化 仍需付出更多努力

总统强调：

- 年轻一代必须生活在幸福、安定与和谐的社会中。为此，我们要作为一个整体民族，付出坚定的努力。这是每个人共同承担的重大责任，是重要的公民和民族使命。无论任务多么艰巨，我们都必须取得成功，这是国家未来和人民命运所决定的。正因如此，所有改革都必须以慎重的态度，经过深思熟虑并高质量地落实。

总统表示，近年来哈萨克斯坦发生了重大变革。

- 我国的政治体制正在变得更加先进和开放，公民的意识和观念也在不断发生变化。正因如此，人民对国家机构、法律以及公平与秩序的信任正在增强。然而，摆在我们面前的任务依然十分艰巨。要实现社会现代化，我们仍需付出更多努力。目前，国家正在推进经济改革，大量资金正投入到基础设施建设和新生产基地的设立。这一切，无疑都是为了提升人民的福祉和增强国家的发展潜力。- 总统说。

值得一提的是，这是托卡耶夫总统的第八次国情咨文。按照惯例，总统每年在9月议会新会期开幕时发表国情咨文。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在对全国人民的国情咨文中指出，当前的投资引进政策成效不足，需要重新审视和调整。

