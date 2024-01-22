托卡耶夫总统接见政府总理斯马伊洛夫

会谈中，政府总理向托卡耶夫总统就哈萨克斯坦2023年发展成果和社会经济领域改革进程落实情况进行了汇报。

斯马伊洛夫表示，国家经济增速去年为5.1%。固定资产投资增长13.7%，达395亿美元。去年前9个月，外国直接投资总额达197亿美元。中小企业领域的就业率增长14%（50万人），达430万人。根据政府与央行同地方政府开展的有效举措，通货膨胀率水平降低2倍，放缓至9.8%。

此外，外贸量增长2.2%，总额达1260亿美元。贸易顺差超过160亿美元。

斯马伊洛夫向总统表示，政府按时和充分履行了所有社会义务。去年，联合养老金金额指数上涨了10.5%，而今年以来又上涨了9%。向残疾公民和社会弱势群体支付的津贴增加了 23%。总体而言，全国有 450 万公民享受社会支持措施。为此，预算已拨款4.6万亿坚戈。

据他介绍， 政府继续推进投资项目池的落实工作。去年，总价值达1.8万亿坚戈的208个项目得到落实。今年，总额达3.8万亿坚戈的326个项目将落实。其中，工业领域项目为180个，总价值达1.2万亿坚戈，预计创造1.5万个新的工作岗位。

会谈中，托卡耶夫总统还听取了企业发展、改善投资环境、能源和建筑业改革、农业发展、住房服务基础设施现代化、医疗卫生和旅游业发展工作报告。

最后，托卡耶夫总统向政府总理就继续推动国家社会经济发展问题下达了具体工作指示。

【编译：小穆】