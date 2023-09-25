专家警告：“前所未有的毒害危机”威胁全球

由联合国环境规划署（环境署）组织、德国政府主办的第五届国际化学品管理大会将于周一在波恩世界会议中心开幕。

30多名人权专家联合发表声明称，“第五届国际化学品管理大会有望成为开展化学品和废物国际合作的转折点。”

“数十载难逢”的机会

“这是一次数十载难逢的机会，可以取得有效成果来应对有毒物质造成的全球危机。”

他们敦促与会者遵循与“2020年后化学品和废物健全管理全球政策框架”要求相符的人权原则。

专家们表示，“接触危险化学品和废物会导致不孕、致命疾病、神经和其他残疾，反映了弱势环境中有无数个人和群体的基本人权遭到了广泛的、系统性的掠夺。”

专家们随即列出了最可能身处有毒环境的人，其中有工人、妇女和儿童以及贫困土著人民。

阻止毒害进一步扩散

专家们补充道，“人类无法承受地球污染加重的后果。”

联合国专家们警告道，“如果第五届国际化学品管理大会想一展雄心和实力，战胜人类所面临的全球毒害危机，必须采用基于人权的方法。”

特别报告员和其他人权专家不是联合国工作人员，独立于任何政府或组织。他们以个人身份行使职责，不因其工作收到酬劳。