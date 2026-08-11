专家：人工智能有望提升立法分析与法律审查效率

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政治学者艾巴尔·奥尔扎耶夫表示，将人工智能技术引入立法机构工作，有望显著提高法律草案分析和法律审查效率，尤其是在处理大规模法律数据、识别法律冲突等方面具有明显优势。

奥尔扎耶夫指出，在接入必要数据库的情况下，人工智能能够在较短时间内处理大量信息，承担过去需要专业人员投入大量时间完成的基础性分析工作。

例如，需要确定某一法律概念在所有法律法规中如何使用，或者在引入一项新规定时检查其是否与现行法律存在冲突，这些工作人工智能可以在几秒钟内完成。如此大规模的分析，人类不可能以同样的速度完成。— 奥尔扎耶夫说。

他认为，人工智能进入立法领域，可以被视为一次重要的技术演进。

这就像过去的蒸汽机车与今天的电力列车之间的区别。人工智能能够发现立法可能产生的法律冲突和矛盾，并帮助及时识别这些问题。这对于法律草案的起草和审查而言，尤其可能成为一项非常重要的工具。— 他说。

与此同时，奥尔扎耶夫强调，人工智能在立法过程中的作用并不是代替人作出决定，而是收集、整理和分析所需信息，并将分析结果提供给立法者，最终决定仍应由人作出。

在新的模式下，人工智能将对所有信息进行系统整理，为立法者提供必要的分析工具，但最终责任和决策权仍然掌握在人手中。这不仅能够加快立法进程，也有助于提高立法工作的质量和效率。— 奥尔扎耶夫表示。

在哈萨克斯坦持续推进政治改革的背景下，库鲁尔泰选举被视为国家政治体系进一步发展的重要环节。

专家认为，这一进程的重要目标之一，是推动议员队伍更新，为立法工作吸纳新的代表。