专家解读哈日核能合作：聚焦高温气冷反应堆与可控核聚变

据介绍，在研究所的实验试验基地，科研人员正在对高温气冷反应堆相关材料进行测试，实验条件 最大限度接近实际运行环境。随后，专家将开展全面的反应后研究，对材料的使用寿命、耐辐射性能和可靠性进行评估。这些研究有助于提升第四代反应堆的安全性和经济可行性。

赛亚别克·萨希耶夫指出，15年多来，在日本政府资助下，哈方与日本原子能机构在国际科技中心项目框架内持续开展联合科研工作，合作基础稳固。

12月19日，在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对日本进行正式访问期间，哈萨克斯坦核物理研究所与日本丸红公用事业服务公司（Marubeni Utility Services）在东京签署合作合同。双方商定就利用VVR-K研究反应堆，对高温气冷反应堆燃料在交替运行模式下开展技术经济研究。

研究所表示，此次签署的合同是迈向长期合作协议的重要第一步，相关长期协议计划于2026年达成。

此外，研究所与日方合作的另一重点方向是可控核聚变研究。数年前，哈方已与日本量子与放射科学技术国家研究所启动了积极合作。

目前，研究人员正依托VVR-K反应堆，在不同温度和通风气体成分条件下，研究中子辐照环境中核聚变反应堆固体包层材料的气体析出过程。这项工作是推动可控核聚变发展的系统性研究的一部分，未来双方还计划进一步拓展相关合作。

专家透露，明年研究所将继续扩大与日本机构的合作范围，计划与日本核聚变科学国家研究所（NIFS）和茨城大学签署合作备忘录。其中，与NIFS将启动关于核聚变反应堆包层前沿材料的研究，并已就首个联合科研课题达成一致；与茨城大学则计划在核反应堆中子反射新型材料的研发和研究方面展开合作。

赛亚别克·萨希耶夫表示，这类合作未来还有望扩展为三方合作模式，吸纳哈萨克斯坦工业界代表参与，其中包括位于乌斯卡曼的乌尔巴冶金厂。

他指出，与在科技领域处于领先地位的日本开展合作，将有助于哈萨克斯坦提升科研与技术水平，参与创新性研究，在国际学术期刊发表联合成果，并进一步巩固其在复杂科研项目中作为可靠合作伙伴的国际形象。

专家同时强调，日本高度重视与哈萨克斯坦的合作关系，视其为具有战略意义的伙伴。

【编译：木合塔尔·木拉提】