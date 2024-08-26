乌兹别克斯坦专家：核电是中亚能源短缺的最佳解决方案

埃尔加舍夫谈到，中亚地区的电力短缺问题日益严重，特别是在冬季，水电站的发电量显著下降。他认为，解决这一问题的途径有几个：首先是共同建设水电站。他提到，中亚各国在这方面已经取得进展，由哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦共同倡议的“卡姆巴尔-阿塔”项目正在积极推进中。

其次是增加火力发电的容量。然而，埃尔加舍夫指出，火力发电存在诸多弊端。

-目前，将天然气用于火力发电的难度越来越大，因为大部分天然气已经被用于民用和工业用途。如果大量用于发电，居民的用气量将受到影响。此外，使用煤炭发电无疑会加剧环境污染。虽然目前尚无明确限制，但在全球绿色能源倡导的背景下，未来各国势必会减少对煤炭发电的依赖。-他表示。

再次是发展太阳能和风能等可再生能源。但埃尔加舍夫也指出了这些能源的不足之处。

-太阳能电池板在夜间无法发电，而风能发电的效率也受风速影响。尽管我们希望能找到解决这些问题的技术，但在短期内难以实现。-他说。

因此，埃尔加舍夫认为，目前最有效的替代方案是建设核电站。

-核电站不会排放有害气体，不受水位影响，可以稳定运行多年。因此，对于中亚各国普遍存在的电力短缺问题，建设核电站是最重要、最必要的解决方案。-他强调。

埃尔加舍夫还指出，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦拥有丰富的铀资源，具备发展核电的有利条件。针对公众对核电安全的担忧，他以土耳其正在建设的阿库尤核电站为例，强调了现代核电站的安全性。

-去年土耳其发生地震，但正在建设中的阿库尤核电站毫发无损，这充分证明了现代核电站的抗震能力。-他说。

他最后呼吁，加强对核电安全的宣传教育。

-公众对核电的恐惧很大程度上是由于对核电缺乏了解，很容易受到谣言的误导。我们需要加大宣传力度，让公众更全面地了解现代核电站的安全性。-他表示。

值得一提的是，乌兹别克斯坦计划在俄罗斯的参与下建设一座低功率核电站，这也将为缓解地区电力短缺问题提供新的解决方案。

【编译：阿遥】