塔吉克斯坦专家：哈萨克斯坦是中亚现代化进程的重要中心
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦正积极推进制度发展领域的各项改革，并不断将新的机制付诸实践。这些探索可为中亚国家选择适合自身的发展与现代化路径提供有益借鉴。
塔吉克斯坦政治学者舍拉利·里佐约恩日前在接受哈通社（Kazinform）驻杜尚别记者采访时，就库鲁尔泰选举以及哈萨克斯坦近期改革进程发表了上述看法。
他表示，哈萨克斯坦长期以来一直是中亚现代化进程的倡导者和推动者，同时也在不断影响并引领地区发展的新方向。
“尤其是2025年至2026年的一系列改革进程，进一步表明哈萨克斯坦是中亚现代化的重要中心和起点。宪法改革以及法律体系的更新，不仅对哈萨克斯坦具有重要意义，对整个中亚地区同样意义重大。宪法中的一系列重要调整，也为地区各国基本法中形成的共同原则赋予了新的时代内涵，其中历史价值和公民身份认同得到更加突出的位置。”中亚国际关系与安全问题专家舍拉利·里佐约恩指出。
他同时表示，单院制议会——库鲁尔泰的选举，将成为哈萨克斯坦政治革新进程中的又一重要阶段，为该国政治发展开启新的篇章。
“当前哈萨克斯坦推进的各项改革，可以为中亚国家探索自身的发展和现代化道路提供参考。在外部风险和各种挑战不断变化的背景下，这一点尤为重要。”他补充道。
他特别指出，新议会的组建以及国内政治格局的变化，也将对外部环境产生积极影响。
据他分析，相关改革举措旨在提前防范潜在风险，使哈萨克斯坦乃至整个中亚地区能够更好应对中期可能面临的挑战。
“宪法和制度改革的主要目标，是维护国内政治稳定，保持不同社会群体之间的平衡，同时最大限度减少外部力量对国家内部政治的影响。这也是自提出举行宪法公投以来改革进程的延续。这些变化表明，中亚国家完全有能力立足自身实际，为实现可持续发展自主建立并不断完善新的制度机制。”舍拉利·里佐约恩总结道。
据此前报道，德国经济专家克里斯蒂安·格罗塞日前表示，哈萨克斯坦即将组建的单院制库鲁尔泰有望提高立法效率，增强政策可预期性，从而进一步提升国家投资吸引力。