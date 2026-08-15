塔吉克斯坦专家：哈萨克斯坦是中亚现代化进程的重要中心

塔吉克斯坦政治学者舍拉利·里佐约恩日前在接受哈通社（Kazinform）驻杜尚别记者采访时，就库鲁尔泰选举以及哈萨克斯坦近期改革进程发表了上述看法。

他表示，哈萨克斯坦长期以来一直是中亚现代化进程的倡导者和推动者，同时也在不断影响并引领地区发展的新方向。

“尤其是2025年至2026年的一系列改革进程，进一步表明哈萨克斯坦是中亚现代化的重要中心和起点。宪法改革以及法律体系的更新，不仅对哈萨克斯坦具有重要意义，对整个中亚地区同样意义重大。宪法中的一系列重要调整，也为地区各国基本法中形成的共同原则赋予了新的时代内涵，其中历史价值和公民身份认同得到更加突出的位置。”中亚国际关系与安全问题专家舍拉利·里佐约恩指出。

他同时表示，单院制议会——库鲁尔泰的选举，将成为哈萨克斯坦政治革新进程中的又一重要阶段，为该国政治发展开启新的篇章。

“当前哈萨克斯坦推进的各项改革，可以为中亚国家探索自身的发展和现代化道路提供参考。在外部风险和各种挑战不断变化的背景下，这一点尤为重要。”他补充道。

他特别指出，新议会的组建以及国内政治格局的变化，也将对外部环境产生积极影响。

据他分析，相关改革举措旨在提前防范潜在风险，使哈萨克斯坦乃至整个中亚地区能够更好应对中期可能面临的挑战。

“宪法和制度改革的主要目标，是维护国内政治稳定，保持不同社会群体之间的平衡，同时最大限度减少外部力量对国家内部政治的影响。这也是自提出举行宪法公投以来改革进程的延续。这些变化表明，中亚国家完全有能力立足自身实际，为实现可持续发展自主建立并不断完善新的制度机制。”舍拉利·里佐约恩总结道。

据此前报道，德国经济专家克里斯蒂安·格罗塞日前表示，哈萨克斯坦即将组建的单院制库鲁尔泰有望提高立法效率，增强政策可预期性，从而进一步提升国家投资吸引力。