专家：外国投资者看重的是机遇，而非优惠

他指出，采矿业仍是哈萨克斯坦经济的主要支柱之一，外国资本对此领域的关注正在持续升温。

—目前，来自东南亚、中东、海湾国家、欧洲和美国的投资者，都对哈萨克斯坦的采矿业表现出浓厚兴趣。我国煤炭储量可供开采约300年，因此我们正积极吸引投资者参与煤化工项目。煤炭能够衍生十多种产品，为我们提供了新的产业发展方向。-苏丹别克说。

哈萨克斯坦特别希望吸引外国投资者参与地质勘探项目。全国范围内仍有大量尚未开发的新矿床，亟需具备资金实力并愿意承担风险的合作伙伴。

—正是在这些勘探项目中蕴藏着最大的挑战。投资者即便投入数千万甚至上亿美元，也未必能获得预期的矿产储量。换言之，勘探项目在潜在收益上极具吸引力，但风险同样不容忽视。我们正积极吸引投资者参与此类项目，并推动高科技和人工智能在地质勘探中的应用，以提高新矿床发现的精度和效率。目前，我们几乎每天都会收到来自不同国家投资者的会面申请。-苏丹别克指出。

他同时强调，哈萨克斯坦为投资者提供的优惠政策体系相对完善，其中包括财政、税收及非财政激励措施。但这并非吸引外资的首要原因。

—对外国投资者而言，最重要的因素是政治稳定、税法改革的可预期性、社会发展水平，以及原材料和成品输送至本国市场的便利性。换言之，真正吸引投资的，是这些宏观要素，而不是优惠本身。我们不能高估优惠政策的作用，更不能认为外国企业来哈仅仅是为了享受优惠。-他解释说。

苏丹别克补充道，投资者关注的核心在于哈萨克斯坦独特的地理区位。其位于欧亚大陆中心，连接东南亚和欧洲市场，同时临近中东这一重要的金融与贸易枢纽。

—因此，投资者来哈首先是为了把握机遇。例如，过去 15 年，我们在交通基础设施建设方面投入了 350 亿美元。哈萨克斯坦在农工综合体领域潜力巨大，耕地面积位居全球第六。我们改善了与中国的通关条件，目前也在投资升级与乌兹别克斯坦的边境口岸设施。同时，中间走廊的发展同样意义重大。所有这些因素，都为投资者提供了切实可见的机遇。-苏丹别克表示。

日前在阿斯塔纳举行的KGIR-2025 全球投资圆桌会议上，来自全球40多个国家的1700名代表参会。会议期间签署了46份总价值约70亿美元的合作文件，其中近一半与投资相关。未来，哈萨克斯坦将实施5个大型采矿业投资项目，总额超过60亿美元，预计将创造约8000个就业岗位。

10月30日，外交部副部长阿勒别克·库安特洛夫在KGIR-2025全球投资圆桌会议上表示，哈萨克斯坦已成为连接东西方的重要地缘政治与地缘经济桥梁，并在运输和能源领域新走廊的建设中发挥着关键枢纽作用。

【编译：阿遥】