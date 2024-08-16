专家解读：认为只有发达国家才能建设核电站是一种误解

会上，能源部原子能与核工业司副司长古丽米拉·穆尔萨洛娃详细介绍了哈萨克斯坦当前电厂的现状以及核电站的优势。

穆尔萨洛娃指出，哈萨克斯坦现役发电厂中有70%依赖煤炭发电，而这些火电厂的折旧率已经非常高。同时，随着国内能源消费的持续增长，政府计划在未来10年内新增26.5吉瓦的发电能力，以应对部分老旧火电厂关闭造成的能源短缺。其中，26.5吉瓦将来自可再生能源项目。

她还强调了核电站相对于传统火电厂的优势。

-尽管现役燃煤电厂将继续得到维护，但由于全球生态环境的压力，燃煤发电厂已不再获得国际组织的资助，因为它们排放大量的二氧化碳。相比之下，核电站属于绿色能源，如果未来的公投结果支持建设核电站，政府将落实这一计划。-她说。

穆尔萨洛娃还针对核电站只适合发达国家的看法进行了澄清。

-为了获得与2800兆瓦核电站相当的能源，我们需要建设8座风力发电站，这也是全球都在关注核电的原因之一。目前全球有415座反应堆在运行，其中大部分位于美国和法国。认为只有发达国家才能建设核电站是一种误解。这些国家之所以成为发达国家，是因为他们能够为自己提供稳定的能源。去年，我们从俄罗斯进口了20亿千瓦时的电力，未来我们必须实现能源自给，减少对邻国电力供应的依赖。-她解释道。

【编译：阿遥】