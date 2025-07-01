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    09:50, 01 七月份 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦引入新型家庭寄养模式——职业寄养家庭

    哈萨克国际通讯社讯）自2025年7月1日起，哈萨克斯坦正式引入一种新的儿童家庭寄养模式——职业寄养家庭。

    балалар
    Фото: ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау минитрлігі

    这一举措旨在为失去父母关怀的儿童提供安全、舒适的家庭环境，是一个临时但重要的过渡性措施。

    根据规定，职业寄养家庭一次最多可接收并抚养四名儿童。

    在成为寄养家庭之前，候选人必须接受专门的培训。

    这些培训将在国家孤儿院以及获得相关资质的机构中进行，由具备培训儿童寄养家庭资质的认证组织负责实施。

    候选人的最终审批由监护和托管机构负责，审批将基于提交文件的完整性以及是否符合法律要求。

    哈萨克斯坦教育部儿童权益保护委员会主席纳斯姆詹·奥斯特诺娃表示：

    - 目前，监护机构正积极开展职业寄养父母的选拔和培训工作。新模式的主要优势在于，儿童无需进入寄宿机构，而是可以直接被安置到家庭中。这将有效降低儿童的心理压力风险，并从一开始就帮助他们在充满关爱和温暖的稳定家庭环境中适应。

    每位职业寄养父母将获得每月用于儿童开支的津贴，同时还将因其抚养服务获得相应的劳动报酬。

    需要指出的是，目前哈萨克斯坦的儿童家庭安置形式包括四种：收养、监护、委托抚养以及寄养家庭。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会保障 社会
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
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