专家谈总统访美之旅：目标明确 准备充分

在接受哈通社记者的采访时，这位分析人士指出，托卡耶夫总统纽约之旅中，最引人瞩目的便是他与美国总统拜登之间的会晤。

哈吉兹·阿比舍夫认为，“C5+1“模式的会晤作为一个成熟的对话平台，一直在发挥良好的作用。

- 这是一个很大的政治话题。无需太在意那些意在挑衅的流言蜚语，特别是一部分亲俄宣传员“拜登一吱声，他们就全凑过去了“之类的抹黑。这（译注：”C5+1“）是一个近5~6年以来变得非常知名的模式。在这个模式下，中亚国家的领导人同习近平、弗拉基米尔·普京、纳伦德拉·莫迪进行过会晤，也会使用这一模式参与同阿拉伯半岛国家之间的峰会。因此，从这个角度来看，此次访问之旅也是一次寻常的外交出访。- 哈吉兹·阿比舍夫说。

哈萨克斯坦分析家指出，美国是拥有全球影响力的大国之一，双方的会谈内容更多的围绕的是经济关系。

- 我不认为这个会议中的话题会是“你们应该远离俄罗斯“。因为美国人自己也很清楚，这是不可能的。不过有一点很明显，那就是美国正在尝试加强自己在中亚地区的影响力。因为他们已经理解到，应该对位于俄罗斯和中国之间的这片区域予以关注。- 哈吉兹·阿比舍夫说。

哈吉兹·阿比舍夫表示，阿富汗问题对中亚带来的威胁也是一大因素。这推动了美国做出拉近同中亚国家关系的决策努力。

- 美国人很清楚，对中亚国家施加制裁，使用强力手段是没有意义的。因为这只会将中亚国家推向中国和俄罗斯的怀抱，导致联系的彻底断绝。- 他说。

对于托卡耶夫总统在此次访问期间，于联合国大会间隙同斯洛文尼亚、芬兰、匈牙利等一系列国家元首进行的会晤，哈吉兹·阿比舍夫将之归类为一般性的政治对话。

而对于同美国大型企业的负责人之间的会晤，政治分析家表示，这些会谈的目的都是相对明确的，即按照“新哈萨克斯坦“经济指导方针的预设目标开展接洽。

- 比方说，此前曾经讨论过为什么力拓集团（Rio Tinto）选择落户蒙古国而不是哈萨克斯坦。因为对于外界而言，那边更廉洁高效，没有腐败和贿赂。此外，我们这里还有“不去央求别人，埋头自己苦干“的观念存在。目前在地质勘探领域有制订大规模的计划，但在开发和经营矿山方面，我们缺乏资金。因此总统此次同力拓高层进行了接触。- 哈吉兹·阿比舍夫说。

专家指出，同万事达（Mastercard）和GE医疗 (GE HealthCare)之间的会谈也是如此。哈吉兹·阿比舍夫称，在开发数字坚戈，以及实现经济数字化方向上，同万事达的合作将使许多工作事半功倍；而随着中亚人口的增长，哈萨克斯坦及周边国家对高治疗现代化医疗设备的需求变得更加迫切。

- 在这方面，哈萨克斯坦可能希望成为GE医疗集团在该地区的切入点。如果这家公司来到这个地区，就可以发展生产并将其销售到中亚，甚至进一步销售到俄罗斯。 因此，与公司负责人的会面是纯粹以务实的方式进行的。- 他说。

专家最后总结指出，他认为托卡耶夫总统此次对美国的访问之旅是精心准备的。 努力与特定方向建立联系，而不是与所有大公司举行大规模会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】