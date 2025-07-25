哈萨克斯坦家庭支持中心数量增至三倍 社会性别政策持续推进

2025年2月，“联合国妇女署”欧洲和中亚地区区域主任贝伦·桑斯·卢克对哈萨克斯坦进行工作访问。在《北京宣言》和《行动纲领》30周年以及可持续发展目标5（确保性别平等）的框架下，访问期间举行了聚焦中亚未来的高级别区域会议。

此外，在全国生殖健康周系框架下，组织了超过2万场活动，吸引近50万人参与。

2024年，关于保障妇女权益和儿童安全的法律正式生效，为发展家庭政策迈出了重要一步。在该法律框架下，家庭支持中心的工作得到重新审视，并按统一模式运行。中心数量从33个增至124个，增长三倍。年内，这些中心已接待超过10万人，为5000多个家庭提供了全方位支持。

阿斯塔纳、奇姆肯特、突厥斯坦、克孜勒奥尔达、江布尔、曼格斯套、西哈萨克斯坦和北哈萨克斯坦州已引入家庭支持中心工作流程的数字化。近期，“父母学院”在线平台Ata-ana.kz也将启动。

提升家庭中父母角色的工作持续推进。为庆祝母亲节，全国各地区举办了1000多场旨在巩固家庭和凸显妇女社会角色的活动。在父亲节前夕，阿斯塔纳举办了第十届全国父亲论坛“父亲·家庭·社会”，吸引了积极家长、专家及社会代表参与。

哈萨克斯坦社会发展研究所下设的家庭与性别政策研究中心继续开展工作。具体包括编制预防家庭暴力的国家报告、研究哈萨克斯坦社会中的性别刻板印象，以及在信息与社会发展委员会网站上开发“性别需求与需要地图”专栏等。

这些举措清晰展现了哈萨克斯坦致力于构建一个公正、安全、每位公民均享有平等权利与机会的社会的决心。

【编译：木合塔尔·木拉提】