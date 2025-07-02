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哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
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    18:16, 02 七月份 2025 | GMT +5

    Jibek Joly 电视台以 Silk Way Prime 品牌进军国际市场

    哈萨克国际通讯社讯）7月1日，新的国际电视频道Silk Way Prime正式开播。这是Silk Way数字电视家族在俄罗斯联邦境内播出的第三个频道。

    Телеканал Jibek Joly выходит на международный рынок под брендом Silk Way Prime
    Фото: Jibek Joly

    新的电视频道将弘扬哈萨克斯坦的历史、人文和民族价值观，形成一个成熟的媒体平台。

    Silk Way Prime 是 Jibek Joly 电视台的国际版，根据俄罗斯时区和市场对电视产品的需求进行了调整。该频道仅播放有关哈萨克斯坦的内容，包括电影、电视剧、资讯和专家节目、脱口秀、音乐、娱乐，以及教育项目。

    - Silk Way Prime 的推出充分考虑了国际观众的需求。我们谈论的是一个蓬勃发展、面向世界、光明灿烂、文化丰富的哈萨克斯坦。该频道以事实说话，充满情感，内容富有创意。-Jibek Joly/Silk Way电视台总经理耶尔克詹·昆图罕说。

    Телеканал Jibek Joly выходит на международный рынок под брендом Silk Way Prime
    Фото: Jibek Joly

    背景资料： 总统广播电视综合体是哈萨克斯坦最大的媒体企业之一，旗下拥有Jibek Joly、Silk Way、Silk Way Cinema等电视频道，以及拥有百年历史的“哈萨克国际通讯社”和纪录片中心。

    Silk Way电视频道是哈萨克斯坦首个国家卫星电视频道，隶属于总统电视广播综合体。

    Silk Way电视频道面向海外观众提供的节目涵盖了资讯分析、纪录片、艺术、文化和旅游等科普内容。

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 大众媒体 俄罗斯 媒体
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
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