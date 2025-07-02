Jibek Joly 电视台以 Silk Way Prime 品牌进军国际市场

新的电视频道将弘扬哈萨克斯坦的历史、人文和民族价值观，形成一个成熟的媒体平台。

Silk Way Prime 是 Jibek Joly 电视台的国际版，根据俄罗斯时区和市场对电视产品的需求进行了调整。该频道仅播放有关哈萨克斯坦的内容，包括电影、电视剧、资讯和专家节目、脱口秀、音乐、娱乐，以及教育项目。

- Silk Way Prime 的推出充分考虑了国际观众的需求。我们谈论的是一个蓬勃发展、面向世界、光明灿烂、文化丰富的哈萨克斯坦。该频道以事实说话，充满情感，内容富有创意。-Jibek Joly/Silk Way电视台总经理耶尔克詹·昆图罕说。

Фото: Jibek Joly

背景资料： 总统广播电视综合体是哈萨克斯坦最大的媒体企业之一，旗下拥有Jibek Joly、Silk Way、Silk Way Cinema等电视频道，以及拥有百年历史的“哈萨克国际通讯社”和纪录片中心。

Silk Way电视频道是哈萨克斯坦首个国家卫星电视频道，隶属于总统电视广播综合体。

Silk Way电视频道面向海外观众提供的节目涵盖了资讯分析、纪录片、艺术、文化和旅游等科普内容。

【编译：小穆】