巴基斯坦派专机从吉尔吉斯斯坦接回首批180名留学生

PTV News发布消息称，19日，编号为KA571的特殊航班顺利降落在拉合尔机场，搭载首批从吉尔吉斯斯坦返巴的180名留学生。

消息还称，巴基斯坦联邦内政部长出席了在机场举行的迎接仪式。

据悉，2024年5月13日，吉尔吉斯首都比什凯克一家旅店发生了斗殴事件，涉事双方为居住在旅店的几名巴基斯坦公民和吉尔吉斯公民。吉尔吉斯警方处理了案件并拘捕了涉案人员。

然而事态在17日~18日晚间再度升级，数百人聚集在事发旅店外，并导致了大规模的斗殴。骚乱随后被警方制止，但有29人受伤就医。

吉尔吉斯共和国部长内阁18日发表了声明，对社交媒体及部分外国新闻机构关于比什凯克市发生的斗殴事件所做的歪曲报道予以了驳斥，并严厉谴责了企图在该国制造民族不和和骚乱的行为。

据此前消息，吉尔吉斯和巴基斯坦双方已同意，在5月21日于哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行的上海合作组织外交部长理事会会议期间，安排两国外交部长的单独会晤。

【编译：阿遥】