哈萨克斯坦稳步推进图兰虎再引入计划

为实现这一目标，2017年生态和自然资源部与世界自然基金会签署了合作备忘录，标志着相关工作正式启动。次年，占地41.52万公顷的伊犁-巴尔喀什国家自然保护区成立，为老虎重返栖息地创造了必要条件。

生态和自然资源部林业与野生动物委员会主席达尼亚尔·图尔哈姆巴耶夫在中央通讯服务中心举行的新闻发布会上介绍说，保护区内已建成护林站，恢复了沿河森林，并完善了监测与保护基础设施。

—此外，为了确保食物链的稳定，我们修建了用于圈养中亚马鹿和野驴的围栏。2018年至2023年间，共引入200多头中亚马鹿，并在首次放归时为它们安装了卫星定位装置，以便追踪活动范围。自2022年以来，约有119头野驴被迁入保护区，目前它们已成功适应当地自然环境。-图尔哈姆巴耶夫补充道。

据介绍，保护区内还建有3.5公顷的老虎兽栏和1公顷的野猪兽栏，以及一处配备必要设备的兽医站，用于动物健康监测与科研活动。

—2024年秋季，一对老虎（雄性和雌性）从荷兰海恩德霍尔姆动物园运抵伊犁-巴尔喀什保护区。目前，这两只老虎生活在保护区的专用围栏中，由工作人员进行观察与照料。按照计划，在它们繁殖并掌握捕猎技能后，将把幼虎放归野外。而这对成年老虎将继续留在游客中心的围栏附近，用于科研与生态教育。-图尔哈姆巴耶夫表示。

此外，图尔哈姆巴耶夫还表示，预计2026年上半年将从俄罗斯引入3至4只阿穆尔虎，以支持图兰虎种群恢复国家项目。

【编译：阿遥】