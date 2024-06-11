阿斯塔纳轻轨项目稳步推进当中 已完成90%的墩柱建设

据阿斯塔纳轻轨项目承建方“中国建筑第六工程局有限公司”消息，正在建设中的哈萨克斯坦首条城市轻轨线路——Astana LRT，目前正在进行紧张的施工作业。

建设方表示，截至目前，已完成80%的车站主体建构建设，项目桩基完成99%，承台完成93%，墩柱完成90%，预制梁预制完成93%，预制梁架设完成68%，现浇梁完成60%。按照现有进度，将在今年8月30日完成地面土建工程的全线贯通，并进入第二阶段的建设。

考虑到阿斯塔纳的季节特点，建筑工程主要集中在夏季进行。目前，在轻轨项目现场作业的工作人员总数有1605名。

作为首都重要的基础设施项目，阿斯塔纳轻轨线路一期工程启动于2015年。

该线路串联了国际机场、纳扎尔巴耶夫大学、世博园、清真寺、阿布扎比广场、国防部、国家信息技术中心、中央音乐大厅、国家博物馆、新火车站等重点功能区和居住区。

工程线路全长22.4公里，全部采用高架线，共设高架站18座，其中换乘站2座。

建成后的阿斯塔纳轻轨将把城市两端的通勤时间由原来的1小时缩短为半小时，成为哈萨克斯坦乃至中亚地区最具技术代表性的城市交通项目，大幅度提高阿斯塔纳居民的出行效率，带动整个城市的经济发展。

全线完工开通后，预计每日运送乘客20万人。

【编译：木合塔尔·木拉提】