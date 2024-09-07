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    08:00, 07 9月 2024 | GMT +6

    哈萨克斯坦拓宽食品进口渠道 中国成为有力贸易伙伴

    Из каких стран Казахстан нарастил объемы импорта продуктов https://kapital.kz/economic/129220/iz-kakikh-stran-kazakhstan-narastil-ob-yemy-importa-produktov.html
    Фото: kapital.kz

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦今年上半年自中国进口食品量显著增加。

    ECONOMY KZ贸易政策专家叶尔纳尔·塞里克表示，2024年上半年，哈萨克斯坦食品进口额达24亿美元，比2021年增长45%，但实物进口量保持相对稳定：在350-360万吨之间，这表明进口商品的成本大幅增加。

    据其介绍，哈萨克斯坦进口食品主要供应商来自俄罗斯和独联体国家。独联体国家仍占主导地位，占60%，俄罗斯在其中占43%。尽管地缘政治不稳定并受到制裁，但供应量仍然很高，这体现了这些国家作为主要合作伙伴的战略重要性。

    乌兹别克斯坦和白俄罗斯则出现了新的趋势。乌兹别克斯坦的供应量从8%减少到5%，而白俄罗斯则相反，由于积极的出口政策，特别是在乳制品领域，其比重从5%增加到6%。

    来自亚洲和中国的进口食品量明显增加，其份额分别从14%增至16%、从6%增至7%。贸易关系的加强和农产品出口的增长，使中国成为越来越重要的产品供应国，并以具有竞争力的价格提供产品。

    值得注意的是，由于来自西班牙和波兰的食品供应活跃，欧洲联盟的份额从9%增加到15%，这与高质量和来源多样化有关。分析表明，哈萨克斯坦希望实现食品供应来源的多样化，这在全球通货膨胀的背景下至关重要。

    叶尔纳尔·塞里克说："在进口成本上涨的同时，保持实物进口量的稳定，凸显了适应不断变化的经济现实和寻找新的可靠合作伙伴的必要性。“

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦与中国 粮食 食品 进出口
    Мұқтар Мұрат
    编译
    Мұқтар Мұрат
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