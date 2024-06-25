阿拉木图推进地震预警建设 将构建6级及以上地震模拟系统

阿拉木图市地震安全和动员管理局局长巴特尔汗·苏莱曼诺夫表示，当前市政府正积极开展建筑物抗震安全评估工作，并致力于提升市民在自然灾害中的安全防范意识。他指出，在完成抗震安全评估后，将开发专门的信息系统，用于模拟6级及以上地震可能造成的后果。

-该备忘录旨在通过整合中亚国家现有信息系统，加强区域地震预警和相互通报系统，以应对地震威胁。我们还将共同制定国际标准，评估各种灾害风险因素。-苏莱曼诺夫说。

紧急情况和自然灾害风险减轻中心主任塞热克·埃吾巴克洛夫强调，该协议将有助于整合所有利益相关方的努力，并吸引更多投资投入自然灾害预防领域。他还指出，这一合作将有助于提升区域和国际减灾、灾害预警和响应能力，并促进应对气候变化的合作。

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值得一提的是，紧急情况和自然灾害风险减轻中心已获得外交部认证，注册成为政府间国际组织。其主要工作方向是加强区域和国际减灾、灾害预警和响应，以及应对气候变化的合作。

【编译：阿遥】