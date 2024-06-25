11:55, 25 六月 2024 | GMT +6
阿拉木图推进地震预警建设 将构建6级及以上地震模拟系统
（哈萨克国际通讯社讯）阿拉木图市地震安全和动员管理局与紧急情况和自然灾害风险减轻中心宣布将加强多方位合作。今天，双方与阿拉木图发展中心共同签署了一份相关备忘录。
阿拉木图市地震安全和动员管理局局长巴特尔汗·苏莱曼诺夫表示，当前市政府正积极开展建筑物抗震安全评估工作，并致力于提升市民在自然灾害中的安全防范意识。他指出，在完成抗震安全评估后，将开发专门的信息系统，用于模拟6级及以上地震可能造成的后果。
-该备忘录旨在通过整合中亚国家现有信息系统，加强区域地震预警和相互通报系统，以应对地震威胁。我们还将共同制定国际标准，评估各种灾害风险因素。-苏莱曼诺夫说。
紧急情况和自然灾害风险减轻中心主任塞热克·埃吾巴克洛夫强调，该协议将有助于整合所有利益相关方的努力，并吸引更多投资投入自然灾害预防领域。他还指出，这一合作将有助于提升区域和国际减灾、灾害预警和响应能力，并促进应对气候变化的合作。
值得一提的是，紧急情况和自然灾害风险减轻中心已获得外交部认证，注册成为政府间国际组织。其主要工作方向是加强区域和国际减灾、灾害预警和响应，以及应对气候变化的合作。
【编译：阿遥】