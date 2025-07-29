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    10:09, 29 七月份 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦煤炭恢复经俄港口转运至欧洲

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦贸易和一体化部消息，哈方已就通过俄罗斯港口将煤炭重新出口至欧洲达成一致。此举有望缓解此前因欧盟制裁政策所带来的出口受阻问题，进一步稳定哈煤对欧供应链。

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    Фото: Gov.kz

    报道称，2025年2月，欧盟在其第16轮制裁框架下，禁止与俄罗斯港口达成任何形式的合作协议。这对哈萨克斯坦煤炭通往欧洲的出口构成威胁，因俄罗斯的乌斯季-卢加港一直是哈煤出口至欧洲的重要中转节点。

    为应对此局势，哈萨克斯坦贸易和一体化部会同外交部以及驻欧盟常设代表处，与欧方就相关议题开展了多层级磋商，并正式致函欧盟委员会，提出对相关制裁机制进行调整的建议。

    经谈判协商，欧盟在其第18轮制裁措施中作出例外安排，明确允许在满足特定条件下，通过部分俄罗斯港口进行哈萨克斯坦煤炭的转运。

    根据欧方放宽限制的相关条件，以下要求必须严格遵守：

    • 煤炭产地必须为哈萨克斯坦；

    • 货物所有权不得归属于任何受制裁国家或地区的法人实体；

    • 俄罗斯港口仅可用于中转、装载或发运目的，不得在港区内进行货物采购或生产活动。

    据统计，哈萨克斯坦对欧盟的煤炭出口在近年来保持重要比重：

    • 2022年：出口440万吨，价值4.192亿美元，占总煤炭出口的45%；

    • 2023年：出口610万吨，价值3.82亿美元，占比达54.3%；

    • 2024年：出口520万吨，价值3.125亿美元，占比51.8%。

    而2025年1月至5月，出口量为160万吨，出口额8290万美元，占比降至38.5%。

    尽管出口数据显示短期内略有下滑，哈方认为，本次协议的达成有助于恢复对欧供应，强化煤炭出口通道的连贯性与稳定性。

    贸易和一体化部表示，将继续致力于维护国家贸易利益、支持本国出口，并推动与主要贸易伙伴的经济关系进一步深化。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦与欧盟 哈萨克斯坦与俄罗斯 能源 进出口
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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